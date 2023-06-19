Зуева (Говорухина) Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Говорухина) Александра Максимовна

Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.01.1914

Дата смерти

24.08.1977

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

Около 1897 г.р.

Дети

1938 г.р.
1939 г.р.
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1946 г.р.
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Добавил:

АЗ
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Место
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Рождение
14.01.1914

Отец: Говорухин Максим Кириллович

Мать: Говорухина Агрипина Никитична

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Крещение
16.01.1914
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1938

Дочь: Гусакова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Зуев Михаил Николаевич

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
04.12.1939

Сын: Зуев Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Зуев Михаил Николаевич

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
04.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зуев Михаил Николаевич

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Бракосочетание
1945

Муж: Зуев Михаил Николаевич

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
15.08.1946

Сын: Зуев Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Зуев Михаил Николаевич

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
24.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зуев Михаил Николаевич

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Смерть
24.08.1977
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан