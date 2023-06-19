Зуева (Говорухина) Александра Максимовна
Место рождения
Дата рождения14.01.1914
Дата смерти24.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914
Крещение
16.01.1914
Рождение ребёнка
16.02.1938
Дочь: Гусакова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Зуев Михаил Николаевич
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
04.12.1939
Сын: Зуев Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Зуев Михаил Николаевич
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
04.07.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зуев Михаил Николаевич
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Бракосочетание
1945
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
15.08.1946
Отец ребёнка: Зуев Михаил Николаевич
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
24.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зуев Михаил Николаевич
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Смерть
24.08.1977
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан