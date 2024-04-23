Говорухин Пётр Максимович
Место рождения
Дата рождения14.05.1904
Дата смерти16.01.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1904
Бракосочетание
Между 1922 и 1927
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Говорухин Владимир Петрович
Мать ребёнка: Говорухина Наталья Юрьевна?
Рождение ребёнка
15.05.1939
Сын: Говорухин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Говорухина Наталья Юрьевна?
Смерть
16.01.1969