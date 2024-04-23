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Говорухин Пётр Максимович

Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.05.1904

Дата смерти

16.01.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1904

Отец: Говорухин Максим Кириллович

Мать: Говорухина (Голощепова) Агрипина Никитична

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Между 1922 и 1927

Жена: Говорухина Наталья Юрьевна?

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Говорухин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Говорухина Наталья Юрьевна?

Рождение ребёнка
15.05.1939

Сын: Говорухин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Говорухина Наталья Юрьевна?

Смерть
16.01.1969

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