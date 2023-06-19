Говорухин Кирилл Харитонович
Место рождения
Дата рождения20.11.1850
Дата смерти12.03.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1850
Бракосочетание
08.11.1868
Рождение ребёнка
09.12.1871
Дочь: Гаршина Степанида Кирилловна
Мать ребёнка: Говорухина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
06.08.1874
Сын: Говорухин Максим Кириллович
Мать ребёнка: Говорухина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
08.09.1878
Сын: Говорухин Никита Кириллович
Мать ребёнка: Говорухина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
14.09.1881
Дочь: Говорухина Надежда Кирилловна
Мать ребёнка: Говорухина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
13.08.1883
Сын: Говорухин Самуил Кириллович
Мать ребёнка: Говорухина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
12.04.1886
Сын: Говорухин Фёдор Кириллович
Мать ребёнка: Говорухина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
11.02.1889
Дочь: Говорухина Феодора Кирилловна
Мать ребёнка: Говорухина Евдокия Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
12.03.1909