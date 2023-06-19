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Говорухин Кирилл Харитонович

Место рождения

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.11.1850

Дата смерти

12.03.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1850

Отец: Говорухин Харитон Алексеевич

Мать: Говорухина Мария Александровна

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
08.11.1868

Жена: Говорухина Евдокия Андреевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.12.1871

Дочь: Гаршина Степанида Кирилловна

Мать ребёнка: Говорухина Евдокия Андреевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1874

Сын: Говорухин Максим Кириллович

Мать ребёнка: Говорухина Евдокия Андреевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1878

Сын: Говорухин Никита Кириллович

Мать ребёнка: Говорухина Евдокия Андреевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1881

Дочь: Говорухина Надежда Кирилловна

Мать ребёнка: Говорухина Евдокия Андреевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1883

Сын: Говорухин Самуил Кириллович

Мать ребёнка: Говорухина Евдокия Андреевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.04.1886

Сын: Говорухин Фёдор Кириллович

Мать ребёнка: Говорухина Евдокия Андреевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1889

Дочь: Говорухина Феодора Кирилловна

Мать ребёнка: Говорухина Евдокия Андреевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
12.03.1909
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область