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Пабуев Иван Стахиевич

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Пабуев Стахий (Евстихей) Васильевич

Мать: Пабуева Агафья Савельевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонен к расколу
Военная служба
Неизвестно
Капитан
Бракосочетание
28.01.1872

Жена: Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1873

Дочь: Пабуева Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1877

Дочь: Пабуева Марина Ивановна

Мать ребёнка: Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1879

Дочь: Пабуева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1882

Дочь: Пабуева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1883

Сын: Пабуев Николай Иванович

Мать ребёнка: Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Филиппова (Пабуева) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1888

Сын: Пабуев Александр Иванович

Мать ребёнка: Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1891

Дочь: Пабуева Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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