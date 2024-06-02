Пабуев Иван Стахиевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонен к расколу
Военная служба
Неизвестно
Капитан
Бракосочетание
28.01.1872
Рождение ребёнка
09.11.1873
Дочь: Пабуева Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна
Рождение ребёнка
17.07.1877
Дочь: Пабуева Марина Ивановна
Мать ребёнка: Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна
Рождение ребёнка
22.10.1879
Дочь: Пабуева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна
Рождение ребёнка
26.05.1882
Дочь: Пабуева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна
Рождение ребёнка
27.07.1883
Мать ребёнка: Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Филиппова (Пабуева) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Пабуев Александр Иванович
Мать ребёнка: Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна
Рождение ребёнка
06.11.1891
Дочь: Пабуева Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна
Смерть
Неизвестно