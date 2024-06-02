Пабуева Агафья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиМежду 1849 и 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пабуева Татьяна Стахиевна
Отец ребёнка: Пабуев Стахий (Евстихей) Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Пабуев Стахий (Евстихей) Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Пабуев Стахий (Евстихей) Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Пабуев Стахий (Евстихей) Васильевич
Место жительства
1849
Смерть
Между 1849 и 1859
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Пабуев Стахий (Евстихей) Васильевич