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Пабуева Агафья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Между 1849 и 1859

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пабуев Стахий (Евстихей) Васильевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Пабуева Татьяна Стахиевна

Отец ребёнка: Пабуев Стахий (Евстихей) Васильевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Пабуев Иван Стахиевич

Отец ребёнка: Пабуев Стахий (Евстихей) Васильевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Пабуев Федор Стахиевич

Отец ребёнка: Пабуев Стахий (Евстихей) Васильевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Пабуев Иван Стахиевич

Отец ребёнка: Пабуев Стахий (Евстихей) Васильевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1849 и 1859
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Пабуев Трифон Стахиевич

Отец ребёнка: Пабуев Стахий (Евстихей) Васильевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

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