Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

04.08.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1851

Отец: Абрамов Михей Алимпович

Мать: Абрамова Феодосия Алексеевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонен к расколу
Бракосочетание
28.01.1872

Муж: Пабуев Иван Стахиевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1873

Дочь: Пабуева Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1877

Дочь: Пабуева Марина Ивановна

Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1879
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1879

Дочь: Пабуева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1882

Дочь: Пабуева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1883

Сын: Пабуев Николай Иванович

Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Филиппова (Пабуева) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1888

Сын: Пабуев Александр Иванович

Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1891

Дочь: Пабуева Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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