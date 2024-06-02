Пабуева (Абрамова) Евдокия Михеевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1851
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонен к расколу
Бракосочетание
28.01.1872
Рождение ребёнка
09.11.1873
Дочь: Пабуева Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич
Рождение ребёнка
17.07.1877
Дочь: Пабуева Марина Ивановна
Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич
Место жительства
1879
Рождение ребёнка
22.10.1879
Дочь: Пабуева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич
Рождение ребёнка
26.05.1882
Дочь: Пабуева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич
Рождение ребёнка
27.07.1883
Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Филиппова (Пабуева) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Пабуев Александр Иванович
Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич
Рождение ребёнка
06.11.1891
Дочь: Пабуева Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич
Смерть
Неизвестно