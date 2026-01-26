Кашин Михаил Иванович
мужской, родился Около 1865, Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область
умер Неизвестно
ОтецКашин ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Кашин Иван
Мать: не указана
Дочь: Кашина (Кашина) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева
Мать ребёнка: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева
Сын: Кашин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева
Дочь: (Кашина) Марфа Миахйловна
Мать ребёнка: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева
Дочь: (Кашина) Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева
Дочь: (Кашина) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева
Дочь: (Кашина) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева
Мать ребёнка: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева