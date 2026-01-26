Кашин Михаил Иванович Около 1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Кашин Михаил Иванович

Автор
МС
Смирнов М.

мужской, родился Около 1865, Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

умер Неизвестно

Отец
Кашин ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Кашина (Честикова) Анна Львовна/ЛеонтиеваОколо 1869 ст. г.р.
Дети
Кашина (Кашина) Евдокия Михайловна27.02.1887 ст. г.р.
Кашин Алексей Михалов06.05.1888 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Кашин Иван

Мать: не указана

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Бракосочетание
22.01.1886 ст.

Жена: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Запись №2 22 января 1886 Села Боровскаго государственный крестьянинъ Михаилъ Иоанновъ Кашинъ православнаго вероисповедания; первым бракомъ, 21 год. Села Ильинскаго крестьянская девица Анна Львова Честикова; православная, 17 лет? Священник Константин Оранский съ Псаломщикомъ Трапезниковымъ Поручители по жениху: кр. села Боровскаго Кириллъ Савельевъ Анашкинъ и Иван Терентиев Чигвинцевъ. По невесте: кр. села Ильинскаго Феодоръ Стефанов Честиковъ и села Боровскаго Павел Ильин Кашинъ.

Рождение ребёнка
27.02.1887 ст.

Дочь: Кашина (Кашина) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Запись № Ж10 Рождена 27 февраля 1887 года Крещена 28 февраля 1887 года Крестьянин Михаилъ Ивановъ Кашинъ и законная жена его Ирина Львова, оба православные. Восприемники: Крестьянинъ Иванъ Павловъ Кашинъ и крестьянка Александра Иванова Кашина Священник Константин Оранский и Пасломщик Александра Трапезникова

Рождение ребёнка
06.05.1888 ст.

Сын: Кашин Алексей Михалов

Мать ребёнка: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Запись № М16 Рождена 16 мая 1888 Крещена 17 мая 1888 Алексей Крестьянинъ Михаилъ Иоанновъ Кашинъ и законная его жена Анна Львова, оба православные Восприменики: крестьянин Яковъ Ивановъ Кашинъ и кр. девица Дарья Иванова Кашина Священник Константин Оранский и пасломщик Александр Трапезников

Рождение ребёнка
25.01.1889

Сын: Кашин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Рождение ребёнка
Около ?.04.1898 ст.

Дочь: (Кашина) Марфа Миахйловна

Мать ребёнка: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Рождение ребёнка
03.12.1900 ст.

Дочь: (Кашина) Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

В ответ на Ваше обращение № 3537/03-08 от 03.10.2025 просмотрены разделы «о рождении» метрических книг Николаевской церкви Боровского села Камышловского уезда за 1899–1902 годы. По итогам просмотра в указанных книгах выявлена запись о рождении 3 декабря 1900 года Варвары в семье Михаила Ивановича Кашина и Евдокии Анны (так в документе) Ивановны. Запись о рождении Кашина Григория Михайловича по итогам просмотра не выявлена.

Рождение ребёнка
04.07.1903 ст.

Дочь: (Кашина) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Запись № Ж31 Рождена 4 июля 1903 Крещена 5 июля 1903 Мария Боровскаго села крестьянинъ Михаилъ Иоанновъ Кашинъ и законная его жена Анна Леонтиева ???, оба православные Восприменики: Боровскаго села крестьянин Николай Феофаннов??? Грехов и солдатская жена Павия Алексиева Грехова Священник Василий Яровской и пасломщик Владимир Бирюков

Рождение ребёнка
01.08.1905 ст.

Дочь: (Кашина) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Запись № Ж24 Рождена 1 августа 1905 Крещена 2 августа 1905 Мария Села Боровскаго крестьянинъ Михаилъ Иоанновъ Кашинъ и законная жена его: Анна Леонтиева, оба православного вероисповедания Восприменики: Села Боровскаго крестьянин Тимофей Константиновъ Кашинъ и крестьянская жена Лукия Павлова Кашина Священник Василий Яровской и пасломщик Николай Иконников Источник. ПИБЦ Екатеринбургской епархии РПЦ, фонд №2, опись №2, дело №103, стр. 69 https://yandex.ru/archive/catalog/deb7b9a6-d58d-4d34-80f8-74d449e6b4d2/69?snippet=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%07%5B%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%07%5D+%07%5B%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%07%5D+%07%5B%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%07%5D+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%3A+%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.&text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8A+%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8A+%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8A

Рождение ребёнка
19.01.1908 ст.

Сын: Кашин Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Запись № М2 Феодоръ Села Боровскаго крестьянин Михаилъ Іоанновъ Кашинъ и законная жена его Анна Львова; оба православные Восприменики: Родившимъ сынъ Алексiй и того-же села солдатская жена Евфросинiя ???iилова Чигвинцева Священникъ Александръ Кокосовъ съ псаломщикомъ Николаемъ Иконниковымъ ПИБЦ Екатеринбургской епархии РПЦ, фонд №2, опись №2, дело №152, стр. 5 Источник: [библиотека Екатеринбургской семинарии](https://yandex.ru/archive/catalog/e30f66ee-aa59-408a-88fd-ab314ef76aee/5)

Смерть
Неизвестно

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