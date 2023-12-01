Кашин Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашин Григорий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1889

Дата смерти

16.06.1981

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1889

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 23.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашина (Ушакова) Ефросинья Иосифовна

Рождение ребёнка
01.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашина (Ушакова) Ефросинья Иосифовна

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
11.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашина (Ушакова) Ефросинья Иосифовна

Смерть
16.06.1981
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Около 21.06.1981
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Восточное кладбище. Уч. 4А, ближе с дороге между 4А и 3А https://yandex.ru/maps/54/yekaterinburg/?ll=60.657080%2C56.877892&z=18.81 https://ritual-archive.ru/permission-view/10279464

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