Кашин Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1889
Дата смерти16.06.1981
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1889
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 23.08.1923
Рождение ребёнка
01.10.1929
Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
11.05.1938
Смерть
16.06.1981
Похороны
Около 21.06.1981
Восточное кладбище. Уч. 4А, ближе с дороге между 4А и 3А https://yandex.ru/maps/54/yekaterinburg/?ll=60.657080%2C56.877892&z=18.81 https://ritual-archive.ru/permission-view/10279464