Кашина (Кашина) Евдокия Михайловна 27.02.1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Кашина (Кашина) Евдокия Михайловна

Автор
МС
Смирнов М.

женский, родилась 27.02.1887 ст., Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

умерла Неизвестно

Отец
Кашин Михаил ИвановичОколо 1865 г.р.
Мать
Кашина (Честикова) Анна Львовна/ЛеонтиеваОколо 1869 ст. г.р.
Супруги
Оконничников Фёдор АлександровичОколо 1884 ст. г.р.
Кашин ПётрНеизвестно г.р.
Дети
Мертворожденная17.12.1904 ст. г.р.
Оконничников Алексей Александрович15.03.1906 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1887 ст.

Отец: Кашин Михаил Иванович

Мать: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Запись № Ж10 Рождена 27 февраля 1887 года Крещена 28 февраля 1887 года Крестьянин Михаилъ Ивановъ Кашинъ и законная жена его Ирина Львова, оба православные. Восприемники: Крестьянинъ Иванъ Павловъ Кашинъ и крестьянка Александра Иванова Кашина Священник Константин Оранский и Пасломщик Александра Трапезникова

Восприемник
22.03.1899 ст.
Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Запись № Ж5 Рождена 21 марта 1899 Крещена 22 марта 1899 Матрона Боровского села крестьянин Фёдор Георгиев Лесников и законная жена его Мария Иоаннова, оба православного исповедания. Восприменики: Боровского села крестьянин стефанъ Филипповъ Мартющевъ и крестьянская девица Евдокия Михайлова Кашина Священник Михаил Пузырёв Пасломщик Владимир Алексеев

Бракосочетание
28.01.1904 ст.

Муж: Оконничников Фёдор Александрович

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1735070 Запись №12 Венчалась 28 января 1904 года. Села Боровскаго крестьянский сынъ Феодор Алексндровъ Оконишников, православный, первым бракомъ, 20 лет Села Боровскаго крестьянская дочь, девица Евдокия Михаилова Кашина, православная, 16 лет Священник Василий Яровских Пасломщик Владимир Бирюков По жениху: крестьяне села Катайскаго Косма Алексндровъ и Пётр Александровъ Печатниковы; по невесте: Черемисскаго крестьянинъ Стефанъ Стефановъ Казанцевъ и села Боровскаго крестьянин Артемий Андреевъ Оконишников

Рождение ребёнка
17.12.1904 ст.

Дочь: Мертворожденная

Отец ребёнка: Оконничников Фёдор Александрович

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1735063 Запись № Ж41 Рождение 17 декабря 1904 года Села Боровскаго крестьянина Оконишникова и законная его жена Евдокия Михайлова Священник Василий Яровских

Рождение ребёнка
15.03.1906 ст.

Сын: Оконничников Алексей Александрович

Отец ребёнка: Оконничников Фёдор Александрович

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1735159 Запись № М9 Рождён 15 марта 1906 Крещён 16 марта 1906 Алексей Села Боровскаго состоящий на военной службе, Феодор Александров Оконничников и законная жена его: Евдокия Михалова Восприемники: Села Боровскаго крестьянин Димитрий Александров Оконничников и того же села крестьянская девица Анна Кирилова Оконничникова Священник Александр Кокосов Псаломщик Николай Иконников

Восприемник
10.03.1907 ст.
Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Восприемница при крещении дочери младшего брата. https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1735219 Запись № Ж12 Рождена 9 марта 1907 Крещена 10 марта 1907 Анастасiя Села Боровскаго, крестьянин Алексiй Михайловъ Кашинъ и законная жена его: Евфросинiя Иурiева. Оба православные Восприемники. Села Боровскаго крестьянинъ Григорiй Михаиловъ Кашинъ и того-же села содатская жена: Евдокiя Михайлова Оконничникова. Священник Александр Кокосов съ пасломщиком Николаемъ Иконниковымъ

Рождение ребёнка
После 1907 ст.

Дочь: Зырянова (Кашина) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Кашин Пётр

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Бракосочетание
После 1907 ст.

Муж: Кашин Пётр

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Рождение ребёнка
14.04.1910 ст.

Дочь: (Оконничникова) Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Оконничников Фёдор Александрович

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1735599/ Запись № Ж16 Рождена 14 апреля 1910 Крещена 15 апреля 1910 Анастасiя Села Боровскаго запасный солдат Феодоръ Александровъ Оконничниковъ и законная жена его: Евдокiя Михайлова; оба православные. Восприемники. Села Боровскаго, крестьянский сын Павел Михайловъ Чигвинцевъ и того же села солдатская жена: Александра Сиемонова Оконничникова. Священник Александр Кокосов съ дiакономъ Николаемъ Иконниковымъ.

Смерть
Неизвестно

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