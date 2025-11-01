Кашина (Кашина) Евдокия Михайловна
женский, родилась 27.02.1887 ст., Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область
умерла Неизвестно
ОтецКашин Михаил ИвановичОколо 1865 г.р.
МатьКашина (Честикова) Анна Львовна/ЛеонтиеваОколо 1869 ст. г.р.
Супруги
Оконничников Фёдор АлександровичОколо 1884 ст. г.р.
Кашин ПётрНеизвестно г.р.
Дети
Мертворожденная17.12.1904 ст. г.р.
Оконничников Алексей Александрович15.03.1906 ст. г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1887 ст.
Восприемник
22.03.1899 ст.
Бракосочетание
28.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
17.12.1904 ст.
Дочь: Мертворожденная
Отец ребёнка: Оконничников Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
15.03.1906 ст.
Сын: Оконничников Алексей Александрович
Отец ребёнка: Оконничников Фёдор Александрович
Восприемник
10.03.1907 ст.
Рождение ребёнка
После 1907 ст.
Дочь: Зырянова (Кашина) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Кашин Пётр
Бракосочетание
После 1907 ст.
Муж: Кашин Пётр
Рождение ребёнка
14.04.1910 ст.
Дочь: (Оконничникова) Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Оконничников Фёдор Александрович
Смерть
Неизвестно
Запись № Ж10 Рождена 27 февраля 1887 года Крещена 28 февраля 1887 года Крестьянин Михаилъ Ивановъ Кашинъ и законная жена его Ирина Львова, оба православные. Восприемники: Крестьянинъ Иванъ Павловъ Кашинъ и крестьянка Александра Иванова Кашина Священник Константин Оранский и Пасломщик Александра Трапезникова