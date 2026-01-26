(Кашина) Варвара Михайловна 03.12.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Кашина) Варвара Михайловна

Автор
МС
Смирнов М.

женский, родилась 03.12.1900 ст., Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Отец
Кашин Михаил ИвановичОколо 1865 г.р.
Мать
Кашина (Честикова) Анна Львовна/ЛеонтиеваОколо 1869 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1900 ст.

Отец: Кашин Михаил Иванович

Мать: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

В ответ на Ваше обращение № 3537/03-08 от 03.10.2025 просмотрены разделы «о рождении» метрических книг Николаевской церкви Боровского села Камышловского уезда за 1899–1902 годы. По итогам просмотра в указанных книгах выявлена запись о рождении 3 декабря 1900 года Варвары в семье Михаила Ивановича Кашина и Евдокии Анны (так в документе) Ивановны. Запись о рождении Кашина Григория Михайловича по итогам просмотра не выявлена.

Место жительства
Неизвестно
Сарапулка, Березовский, Свердловская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

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