(Кашина) Варвара Михайловна
женский, родилась 03.12.1900 ст., Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область
ОтецКашин Михаил ИвановичОколо 1865 г.р.
МатьКашина (Честикова) Анна Львовна/ЛеонтиеваОколо 1869 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1900 ст.
Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Сарапулка, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: ?
В ответ на Ваше обращение № 3537/03-08 от 03.10.2025 просмотрены разделы «о рождении» метрических книг Николаевской церкви Боровского села Камышловского уезда за 1899–1902 годы. По итогам просмотра в указанных книгах выявлена запись о рождении 3 декабря 1900 года Варвары в семье Михаила Ивановича Кашина и Евдокии Анны (так в документе) Ивановны. Запись о рождении Кашина Григория Михайловича по итогам просмотра не выявлена.