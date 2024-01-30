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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2277Сарапулка, дер.при рч. Сарапулке.3040131348334Часовня православная 1. Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
511. Сарапулька, деревня бывшая государственная, при речке Сарапульке, дворов 134, жителей 681, волостное правление (уездный город в 30 верстах), часовня, 3 лавки
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Сарапулка131354421824935069996
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Сарапульское, на р. Сарапулке, единов. церк., зем. шк., вол. правл., земск. станц , распл.Сарапульское общество176432503Сельские работникиЕдиноверцы и раскольникиРусские34—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688864Сарапулкапосёлок56°52'с.ш.61°03'в.д.O-41-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65731000171п Сарапулкапоселок