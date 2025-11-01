Кашин Алексей Михалов 06.05.1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Кашин Алексей Михалов

Автор
МС
Смирнов М.

мужской, родился 06.05.1888 ст., Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Отец
Кашин Михаил ИвановичОколо 1865 г.р.
Мать
Кашина (Честикова) Анна Львовна/ЛеонтиеваОколо 1869 ст. г.р.
Супруги
Кашина (Антрапова) Анна АндреевнаНеизвестно г.р.
Кашина Ефросинья ИуриеваОколо 1886 г.р.
Дети
(Кашина) Анастасия Алексеева09.03.1907 ст. г.р.
(Кашина) Анна Алексеева17.10.1908 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
06.05.1888 ст.

Отец: Кашин Михаил Иванович

Мать: Кашина (Честикова) Анна Львовна/Леонтиева

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Запись № М16 Рождена 16 мая 1888 Крещена 17 мая 1888 Алексей Крестьянинъ Михаилъ Иоанновъ Кашинъ и законная его жена Анна Львова, оба православные Восприменики: крестьянин Яковъ Ивановъ Кашинъ и кр. девица Дарья Иванова Кашина Священник Константин Оранский и пасломщик Александр Трапезников

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашина Ефросинья Иуриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кашина) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
09.03.1907 ст.

Дочь: (Кашина) Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Кашина Ефросинья Иуриева

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1735219 Запись № Ж12 Рождена 9 марта 1907 Крещена 10 марта 1907 Анастасiя Села Боровскаго, крестьянин Алексiй Михайловъ Кашинъ и законная жена его: Евфросинiя Иурiева. Оба православные Восприемники. Села Боровскаго крестьянинъ Григорiй Михаиловъ Кашинъ и того-же села содатская жена: Евдокiя Михайлова Оконничникова. Священник Александр Кокосов съ пасломщиком Николаемъ Иконниковымъ

Рождение ребёнка
17.10.1908 ст.

Дочь: (Кашина) Анна Алексеева

Мать ребёнка: Кашина Ефросинья Иуриева

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1735309/ Запись № Ж48 Родилась 17 октября 1908 Крещена 18 октября 1908 Анна Села Боровскаго, крестьянинъ Алексiй Михайлов Кашинъ и законная жена его: Евфросинiя Иурiева; оба православные Восприменики. Села Боровскаго, крестьянскiй сынъ: Григорiй Михайловъ Кашинъ и того-же села солдатская дочь-девица: Матрона Иурiева Лесникова. Священник Александр Кокосовъ и пасломщиком Николаемъ Иконниковымъ

Рождение ребёнка
24.07.1910 ст.

Сын: Кашин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Кашина Ефросинья Иуриева

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1735610 Запись № М33 Рождение 24 июля 1910 Крещение 25 июля 1910 Николай Села Боровскаго крестьянин Алексiй Михайловъ Кашинъ и законная жена его Ефросинiя Иурiева; оба православные. Восприемники. Села Боровскаго крестьянинъ Григорiй Михайловъ Кашинъи того же села крестьянская жена Агрипина Варфоломеева Кашина. Священник Александр Кокосов и псаломщикъ Николай Иконниковъ

Бракосочетание
15.01.1920 ст.

Жена: Кашина (Антрапова) Анна Андреевна

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

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