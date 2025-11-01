Кашин Алексей Михалов
мужской, родился 06.05.1888 ст., Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область
ОтецКашин Михаил ИвановичОколо 1865 г.р.
МатьКашина (Честикова) Анна Львовна/ЛеонтиеваОколо 1869 ст. г.р.
Супруги
Кашина (Антрапова) Анна АндреевнаНеизвестно г.р.
Кашина Ефросинья ИуриеваОколо 1886 г.р.
Дети
(Кашина) Анастасия Алексеева09.03.1907 ст. г.р.
(Кашина) Анна Алексеева17.10.1908 ст. г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
06.05.1888 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кашина Ефросинья Иуриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кашина) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
09.03.1907 ст.
Дочь: (Кашина) Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Кашина Ефросинья Иуриева
Рождение ребёнка
17.10.1908 ст.
Дочь: (Кашина) Анна Алексеева
Мать ребёнка: Кашина Ефросинья Иуриева
Рождение ребёнка
24.07.1910 ст.
Мать ребёнка: Кашина Ефросинья Иуриева
Бракосочетание
15.01.1920 ст.
Запись № М16 Рождена 16 мая 1888 Крещена 17 мая 1888 Алексей Крестьянинъ Михаилъ Иоанновъ Кашинъ и законная его жена Анна Львова, оба православные Восприменики: крестьянин Яковъ Ивановъ Кашинъ и кр. девица Дарья Иванова Кашина Священник Константин Оранский и пасломщик Александр Трапезников