Кашин Николай Алексеевич
мужской, родился 24.07.1910 ст., Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область
умер 14.08.1910 ст., Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область
ОтецКашин Алексей Михалов06.05.1888 ст. г.р.
МатьКашина Ефросинья ИуриеваОколо 1886 г.р.
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Рождение
24.07.1910 ст.
Отец: Кашин Алексей Михалов
Мать: Кашина Ефросинья Иуриева
Крещение
25.07.1910 ст.
Смерть
14.08.1910 ст.
Похороны
16.08.1910 ст.
https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1735610 Запись № М33 Рождение 24 июля 1910 Крещение 25 июля 1910 Николай Села Боровскаго крестьянин Алексiй Михайловъ Кашинъ и законная жена его Ефросинiя Иурiева; оба православные. Восприемники. Села Боровскаго крестьянинъ Григорiй Михайловъ Кашинъи того же села крестьянская жена Агрипина Варфоломеева Кашина. Священник Александр Кокосов и псаломщикъ Николай Иконниковъ