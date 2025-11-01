Кашин Николай Алексеевич 24.07.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Кашин Николай Алексеевич

Автор
МС
Смирнов М.

мужской, родился 24.07.1910 ст., Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

умер 14.08.1910 ст., Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Отец
Кашин Алексей Михалов06.05.1888 ст. г.р.
Мать
Кашина Ефросинья ИуриеваОколо 1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1910 ст.

Отец: Кашин Алексей Михалов

Мать: Кашина Ефросинья Иуриева

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1735610 Запись № М33 Рождение 24 июля 1910 Крещение 25 июля 1910 Николай Села Боровскаго крестьянин Алексiй Михайловъ Кашинъ и законная жена его Ефросинiя Иурiева; оба православные. Восприемники. Села Боровскаго крестьянинъ Григорiй Михайловъ Кашинъи того же села крестьянская жена Агрипина Варфоломеева Кашина. Священник Александр Кокосов и псаломщикъ Николай Иконниковъ

Крещение
25.07.1910 ст.
Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1735610 Запись № М33 Рождение 24 июля 1910 Крещение 25 июля 1910 Николай Села Боровскаго крестьянин Алексiй Михайловъ Кашинъ и законная жена его Ефросинiя Иурiева; оба православные. Восприемники. Села Боровскаго крестьянинъ Григорiй Михайловъ Кашинъи того же села крестьянская жена Агрипина Варфоломеева Кашина. Священник Александр Кокосов и псаломщикъ Николай Иконниковъ — Кашин Григорий Михайлов — младший брат Алексея Михайлова и дядя Николаю

Смерть
14.08.1910 ст.
Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1735643 Запись № М24 Умер 14 августа 1910 Похоронен 16 августа 1910 Села Боровскаго крестьянина Алексiя Михайлова Кашина сынъ Николай 3 недели отъ поноса Священник Александръ Кокосовъ ???? отлучкаю дiакона, одинъ; на приходском кладбище

Похороны
16.08.1910 ст.
Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1735643 Запись № М24 Умер 14 августа 1910 Похоронен 16 августа 1910 Села Боровскаго крестьянина Алексiя Михайлова Кашина сынъ Николай 3 недели отъ поноса Священник Александръ Кокосовъ ???? отлучкаю дiакона, одинъ; на приходском кладбище

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