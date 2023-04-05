Хлястиков Исая
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899 ст.
Дочь: Щербакова Марфа Исаевна
Молявица, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Хлястиков Александр Исаевич
д. Молявица, Монастырщинский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1910
д. Молявица, Монастырщинский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1915
Сын: Хлястиков Василий Исаевич
д. Молявица, Монастырщинский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно