Хлястиков Исая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлястиков Исая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899 ст.

Дочь: Щербакова Марфа Исаевна

Мать ребёнка: не указана

Молявица, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Хлястиков Александр Исаевич

Мать ребёнка: не указана

д. Молявица, Монастырщинский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Хлястиков Павел Исаевич

Мать ребёнка: не указана

д. Молявица, Монастырщинский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1915

Сын: Хлястиков Василий Исаевич

Мать ребёнка: не указана

д. Молявица, Монастырщинский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлястиков Иван Исаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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