Хлястиков Василий Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлястиков Василий Исаевич

Место рождения

д. Молявица, Монастырщинский р-н, Смоленская обл.

Дата рождения

1915

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Хлястиков Исая

Мать: не указана

д. Молявица, Монастырщинский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлястикова Мария Марковна

Сухуми?
Смерть
1943
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