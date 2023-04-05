Хлястиков Василий Исаевич
Место рожденияд. Молявица, Монастырщинский р-н, Смоленская обл.
Дата рождения1915
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Хлястиков Исая
д. Молявица, Монастырщинский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хлястикова Мария Марковна
Сухуми?
Смерть
1943