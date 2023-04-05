Хлястиков Александр Исаевич
Место рожденияд. Молявица, Монастырщинский р-н, Смоленская обл.
Дата рождения1905
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Хлястиков Исая
д. Молявица, Монастырщинский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1944