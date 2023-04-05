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Хлястиков Александр Исаевич

Место рождения

д. Молявица, Монастырщинский р-н, Смоленская обл.

Дата рождения

1905

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Хлястиков Исая

Мать: не указана

д. Молявица, Монастырщинский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлястикова Матрена Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлястикова Матрена Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлястикова Матрена Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлястикова Матрена Афанасьевна

Смерть
1944
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