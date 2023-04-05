Хлястиков Павел Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлястиков Павел Исаевич

Место рождения

д. Молявица, Монастырщинский р-н, Смоленская обл.

Дата рождения

1910

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Хлястиков Исая

Мать: не указана

д. Молявица, Монастырщинский р-н, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлястикова Маруся

Смерть
1996
г. Донецк
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