Лукьянов Трифон Савельевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Лукьянов Дементий Трифонович
Мать ребёнка: Лукьянова Василиса Панкратовна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Лукьянова) Дарья Трифоновна
Мать ребёнка: Лукьянова Василиса Панкратовна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Лукьянова Василиса Панкратовна
Смерть
1829