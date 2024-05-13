Лукьянов Трифон Савельевич 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Трифон Савельевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1802

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Лукьянов Савелий Артемович

Мать: Лукьянова Евдокия Афанасьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Василиса Панкратовна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Лукьянов Дементий Трифонович

Мать ребёнка: Лукьянова Василиса Панкратовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Лукьянова) Дарья Трифоновна

Мать ребёнка: Лукьянова Василиса Панкратовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Лукьянов Иван Трифонович

Мать ребёнка: Лукьянова Василиса Панкратовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1829
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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