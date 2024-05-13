Лукьянов Дементий Трифонович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Михаил Дементиевич
Мать ребёнка: Лукьянова Лукерья Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Петр Дементиевич
Мать ребёнка: Лукьянова Лукерья Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Лукьянов Степан Дементиевич
Мать ребёнка: Лукьянова Лукерья Дементьевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лукьянов Матвей Дементиевич
Мать ребёнка: Лукьянова Лукерья Дементьевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лукьянов Семен Дементиевич
Мать ребёнка: Лукьянова Лукерья Дементьевна
Смерть
Неизвестно