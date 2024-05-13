Лукьянова Евдокия Афанасьевна 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Савелий Артемович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Лукьянов Трифон Савельевич

Отец ребёнка: Лукьянов Савелий Артемович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Лукьянова) Анна Савельевна

Отец ребёнка: Лукьянов Савелий Артемович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Лукьянова) Анна Савельевна

Отец ребёнка: Лукьянов Савелий Артемович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Лукьянова) Анна Савельевна

Отец ребёнка: Лукьянов Савелий Артемович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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