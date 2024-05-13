Лукьянова Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Сын: Лукьянов Трифон Савельевич
Отец ребёнка: Лукьянов Савелий Артемович
Рождение ребёнка
1809
Рождение ребёнка
1811
Рождение ребёнка
1815
Смерть
Неизвестно