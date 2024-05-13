Лукьянова Василиса Панкратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Лукьянов Дементий Трифонович
Отец ребёнка: Лукьянов Трифон Савельевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Лукьянова) Дарья Трифоновна
Отец ребёнка: Лукьянов Трифон Савельевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Лукьянов Трифон Савельевич
Смерть
1862