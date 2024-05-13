Лукьянова Василиса Панкратовна 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Василиса Панкратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1862

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Трифон Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Лукьянов Дементий Трифонович

Отец ребёнка: Лукьянов Трифон Савельевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Лукьянова) Дарья Трифоновна

Отец ребёнка: Лукьянов Трифон Савельевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Лукьянов Иван Трифонович

Отец ребёнка: Лукьянов Трифон Савельевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1862
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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