Стогова Екатерина Пахомова
Место рождения
Дата рождения26.11.1767
Дата смерти28.12.1840
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1767
Отец: Пахом Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стогов Егор Осипович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Стогов Егор Осипович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Некрасова (Стогова) Екатерина Егорова
Отец ребёнка: Стогов Егор Осипович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Стогова) Аграфена Егорова
Отец ребёнка: Стогов Егор Осипович
Рождение ребёнка
14.01.1803
Дочь: (Стогова) Ксения Егорова
Отец ребёнка: Стогов Егор Осипович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Стогов Егор Егорович
Отец ребёнка: Стогов Егор Осипович
Рождение ребёнка
26.03.1807
Отец ребёнка: Стогов Егор Осипович
Смерть
28.12.1840
Причина смерти: горячкою