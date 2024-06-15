Стогова Екатерина Пахомова 26.11.1767 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стогова Екатерина Пахомова

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.11.1767

Дата смерти

28.12.1840

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1767

Отец: Пахом Данилов

Мать: (Некрасова) Федосья Семёнова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стогов Егор Осипович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Стогов Пахом Егорович

Отец ребёнка: Стогов Егор Осипович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Некрасова (Стогова) Екатерина Егорова

Отец ребёнка: Стогов Егор Осипович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Стогова) Аграфена Егорова

Отец ребёнка: Стогов Егор Осипович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.01.1803

Дочь: (Стогова) Ксения Егорова

Отец ребёнка: Стогов Егор Осипович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Стогов Егор Егорович

Отец ребёнка: Стогов Егор Осипович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1807

Сын: Стогов Георгий Егорович

Отец ребёнка: Стогов Егор Осипович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
28.12.1840
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: горячкою

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