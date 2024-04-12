(Некрасова) Федосья Семёнова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1755
Муж: Пахом Данилов
Рождение ребёнка
07.02.1765
Сын: Иван Пахомов
Отец ребёнка: Пахом Данилов
Рождение ребёнка
26.11.1767
Дочь: Стогова Екатерина Пахомова
Отец ребёнка: Пахом Данилов
Рождение ребёнка
09.09.1770
Дочь: Матрена Пахомова
Отец ребёнка: Пахом Данилов
Рождение ребёнка
24.03.1774
Сын: Иван Пахомов
Отец ребёнка: Пахом Данилов
Рождение ребёнка
09.09.1780
Дочь: Анна Пахомова
Отец ребёнка: Пахом Данилов
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно