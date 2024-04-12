(Некрасова) Федосья Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Федосья Семёнова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.02.1755

Муж: Пахом Данилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.02.1765

Сын: Иван Пахомов

Отец ребёнка: Пахом Данилов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1767

Дочь: Стогова Екатерина Пахомова

Отец ребёнка: Пахом Данилов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.09.1770

Дочь: Матрена Пахомова

Отец ребёнка: Пахом Данилов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.03.1774

Сын: Иван Пахомов

Отец ребёнка: Пахом Данилов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.09.1780

Дочь: Анна Пахомова

Отец ребёнка: Пахом Данилов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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