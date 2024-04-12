(Стогова) Аграфена Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стогова) Аграфена Егорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Стогов Егор Осипович

Мать: Стогова Екатерина Пахомова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прусакова Евдокия Львовна

Отец ребёнка: Лев Тихонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1830

Сын: Павел Львов

Отец ребёнка: Лев Тихонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Львовна

Отец ребёнка: Лев Тихонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1835

Сын: Иван Львов

Отец ребёнка: Лев Тихонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лев Тихонов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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