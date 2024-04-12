(Стогова) Аграфена Егорова
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Стогов Егор Осипович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прусакова Евдокия Львовна
Отец ребёнка: Лев Тихонов
Рождение ребёнка
28.10.1830
Сын: Павел Львов
Отец ребёнка: Лев Тихонов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Львовна
Отец ребёнка: Лев Тихонов
Рождение ребёнка
06.11.1835
Сын: Иван Львов
Отец ребёнка: Лев Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лев Тихонов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно