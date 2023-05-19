Некрасова (Стогова) Екатерина Егорова
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Стогов Егор Осипович
Бракосочетание
09.11.1821
Рождение ребёнка
20.10.1823
Сын: Некрасов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
23.11.1824
Сын: Некрасов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
13.05.1831
Дочь: Гликерия Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
01.08.1833
Сын: Некрасов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильев
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
25.12.1835
Дочь: Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Некрасов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильев
Смерть
Неизвестно