Некрасова (Стогова) Екатерина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Стогова) Екатерина Егорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Стогов Егор Осипович

Мать: Стогова Екатерина Пахомова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1821

Муж: Некрасов Михаил Васильев

Рождение ребёнка
20.10.1823

Сын: Некрасов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1824

Сын: Некрасов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.05.1831

Дочь: Гликерия Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.08.1833

Сын: Некрасов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
25.12.1835

Дочь: Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Некрасов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно