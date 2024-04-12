Некрасов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.11.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1824
Бракосочетание
07.02.1851
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
01.07.1854
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
04.10.1857
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Михайлова
Смерть
Неизвестно