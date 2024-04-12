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Некрасов Василий Михайлович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.11.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1824

Отец: Некрасов Михаил Васильев

Мать: Некрасова Екатерина Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.02.1851

Жена: Некрасова Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1854

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.10.1857

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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