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Некрасова (-) Екатерина Михайлова

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.02.1851

Муж: Некрасов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1854

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.10.1857

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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