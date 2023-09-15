Некрасова (-) Екатерина Михайлова
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1851
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
01.07.1854
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
04.10.1857
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно