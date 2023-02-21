(Никифоров) Матвей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никифоров) Матвей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1786 и 1787

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1786 и 1787

Отец: (никифоров) Никифор Миронович

Мать: (никифорова) Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Никифоров Тимофей Матвеевич

Мать ребёнка: Никифорова Ульяна Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
30.01.1806 ст.

Сын: Никифоров Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Никифорова Ульяна Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Дочь: Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Никифорова Ульяна Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Сын: Никифоров Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Никифорова Ульяна Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.11.1820 ст.

Сын: Никифоров Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Никифорова Ульяна Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Матвеевна

Мать ребёнка: Никифорова Ульяна Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Ульяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
После 1857
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