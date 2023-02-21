(Никифоров) Матвей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1786 и 1787
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1786 и 1787
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Сын: Никифоров Тимофей Матвеевич
Мать ребёнка: Никифорова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1806 ст.
Мать ребёнка: Никифорова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Дочь: Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Никифорова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Сын: Никифоров Федор Матвеевич
Мать ребёнка: Никифорова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1820 ст.
Сын: Никифоров Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Никифорова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Никифорова Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857