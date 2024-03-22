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Никифоров Михаил Матвеевич

Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.11.1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1820 ст.

Отец: (никифоров) Матвей Никифорович

Мать: Никифорова Ульяна Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.02.1847 ст.

Дочь: Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Никифорова Фекла Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
29.05.1849 ст.

Дочь: Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: Никифорова Фекла Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Сын: Никифоров Василий Михайлович

Мать ребёнка: Никифорова Фекла Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Сын: Никифоров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Никифорова Фекла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Фекла Ивановна

Смерть
Неизвестно
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