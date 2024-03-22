Никифоров Михаил Матвеевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1820 ст.
Рождение ребёнка
15.02.1847 ст.
Дочь: Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Никифорова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
29.05.1849 ст.
Дочь: Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Никифорова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Сын: Никифоров Василий Михайлович
Мать ребёнка: Никифорова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Сын: Никифоров Иван Михайлович
Мать ребёнка: Никифорова Фекла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно