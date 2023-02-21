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Никифорова Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1830

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Никифоров Тимофей Матвеевич

Отец ребёнка: (никифоров) Матвей Никифорович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
30.01.1806 ст.

Сын: Никифоров Иван Матвеевич

Отец ребёнка: (никифоров) Матвей Никифорович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Дочь: Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: (никифоров) Матвей Никифорович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Сын: Никифоров Федор Матвеевич

Отец ребёнка: (никифоров) Матвей Никифорович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.11.1820 ст.

Сын: Никифоров Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: (никифоров) Матвей Никифорович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: (никифоров) Матвей Никифорович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (никифоров) Матвей Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
1830
Дата согласно Ревизской Сказке
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