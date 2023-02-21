Никифорова Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1830
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Сын: Никифоров Тимофей Матвеевич
Отец ребёнка: (никифоров) Матвей Никифорович
Рождение ребёнка
30.01.1806 ст.
Отец ребёнка: (никифоров) Матвей Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Дочь: Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: (никифоров) Матвей Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Сын: Никифоров Федор Матвеевич
Отец ребёнка: (никифоров) Матвей Никифорович
Рождение ребёнка
01.11.1820 ст.
Сын: Никифоров Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: (никифоров) Матвей Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: (никифоров) Матвей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1830
Дата согласно Ревизской Сказке