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Никифоров Федор Матвеевич

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: (никифоров) Матвей Никифорович

Мать: Никифорова Ульяна Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Дочь: Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Никифорова Устиния Михайловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Никифоров Гаврила Федорович

Мать ребёнка: Никифорова Устиния Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Сын: Никифоров Иван Федорович

Мать ребёнка: Никифорова Устиния Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Никифоров Николай Федорович

Мать ребёнка: Никифорова Устиния Михайловна

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Никифоров Михаил Федорович

Мать ребёнка: Никифорова Устиния Михайловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Никифоров Ермолай Федорович

Мать ребёнка: Никифорова Устиния Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Никифоров Илья Федорович

Мать ребёнка: Никифорова Устиния Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Никифорова Устиния Михайловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Устиния Михайловна

Смерть
Неизвестно
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