Никифоров Федор Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Дочь: Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Никифорова Устиния Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Сын: Никифоров Гаврила Федорович
Мать ребёнка: Никифорова Устиния Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Мать ребёнка: Никифорова Устиния Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Сын: Никифоров Николай Федорович
Мать ребёнка: Никифорова Устиния Михайловна
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Никифоров Михаил Федорович
Мать ребёнка: Никифорова Устиния Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Сын: Никифоров Ермолай Федорович
Мать ребёнка: Никифорова Устиния Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Мать ребёнка: Никифорова Устиния Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Никифорова Устиния Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно