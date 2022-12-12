Никифоров Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения30.01.1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1806 ст.
Бракосочетание
05.07.1829 ст.
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около ?.04.1837 ст.
Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
05.09.1840 ст.
Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Дочь: Овдотья Ивановна
Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около ?.08.1845 ст.
Сын: Никифоров Емельян Иванович
Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Дочь: Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно