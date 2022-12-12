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Никифоров Иван Матвеевич

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

30.01.1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1806 ст.

Отец: (никифоров) Матвей Никифорович

Мать: Никифорова Ульяна Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
05.07.1829 ст.

Жена: Никифорова Татьяна Алексеевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Около ?.04.1837 ст.

Сын: Никифоров Семен Иванович

Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Алексеевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.09.1840 ст.

Сын: Никифоров Аким Иванович

Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Алексеевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: Овдотья Ивановна

Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Алексеевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1845 ст.

Сын: Никифоров Емельян Иванович

Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Алексеевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Дочь: Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Алексеевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Алексеевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Алексеевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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