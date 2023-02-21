Хмелевской Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хмелевской Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмелевской Григорий Петрович
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Хмелевская Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмелевской Николай Петрович
Мать ребёнка: Хмелевская Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Хмелевская Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина Петровна
Мать ребёнка: Хмелевская Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно