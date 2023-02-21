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Хмелевской Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хмелевской Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмелевской Григорий Петрович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Хмелевская Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмелевской Николай Петрович

Мать ребёнка: Хмелевская Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Хмелевская Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина Петровна

Мать ребёнка: Хмелевская Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелевская Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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