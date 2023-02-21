Хмелевской Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмелевской Петр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмелевской Трофим Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно