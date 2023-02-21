Хмелевская Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Хмелевской Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмелевской Николай Петрович

Отец ребёнка: Хмелевской Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Хмелевской Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина Петровна

Отец ребёнка: Хмелевской Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелевской Петр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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