Хмелевской Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хмелевской Петр Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Ида Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Преподователь английского языка.
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Хмелевской Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люся Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно