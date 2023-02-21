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Хмелевской Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хмелевской Петр Михайлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Ида Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Преподователь английского языка.
Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Хмелевской Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люся Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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