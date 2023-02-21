(Хмелевская) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Ида Григорьевна
Отец ребёнка: Хмелевской Григорий Петрович
Преподователь английского языка.
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Хмелевской Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Хмелевской Григорий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьевна
Отец ребёнка: Хмелевской Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люся Григорьевна
Отец ребёнка: Хмелевской Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно