(Хмелевская) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хмелевская) Анна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Ида Григорьевна

Отец ребёнка: Хмелевской Григорий Петрович

Преподователь английского языка.
Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Хмелевской Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Хмелевской Григорий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьевна

Отец ребёнка: Хмелевской Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люся Григорьевна

Отец ребёнка: Хмелевской Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелевской Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
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