Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артем

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

1855

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Кондрат

Мать: Александра Данилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сила

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Бидный Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Иоанн

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

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