Артем
Место рождения
Дата рождения1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Кондрат
Мать: Александра Данилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сила
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Бидный Павел
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Иоанн
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана