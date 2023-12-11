Сила
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артем
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Давидова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Давидова
Рождение ребёнка
30.07.1903
Сын: Антоний
Мать ребёнка: Анисия Давидова
Рождение ребёнка
28.09.1904
Сын: Харитон
Мать ребёнка: Анисия Давидова
Рождение ребёнка
02.08.1907
Дочь: Агафия
Мать ребёнка: Анисия Давидова
Рождение ребёнка
29.04.1916
Сын: Николай
Мать ребёнка: Анисия Давидова