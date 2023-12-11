Сила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1903 г.р.
1904 г.р.
1907 г.р.
1916 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артем

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Давидова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Давидова

Рождение ребёнка
30.07.1903

Сын: Антоний

Мать ребёнка: Анисия Давидова

Рождение ребёнка
28.09.1904

Сын: Харитон

Мать ребёнка: Анисия Давидова

Рождение ребёнка
02.08.1907

Дочь: Агафия

Мать ребёнка: Анисия Давидова

Рождение ребёнка
29.04.1916

Сын: Николай

Мать ребёнка: Анисия Давидова

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