Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артем
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитина Вуколова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитина Вуколова
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Харитина Вуколова
Рождение ребёнка
20.04.1916
Сын: Василий
Мать ребёнка: Харитина Вуколова
Рождение ребёнка
28.09.1918
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Харитина Вуколова