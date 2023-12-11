Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий

Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1914 г.р.
1916 г.р.
1918 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артем

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитина Вуколова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитина Вуколова

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Харитина Вуколова

Рождение ребёнка
20.04.1916

Сын: Василий

Мать ребёнка: Харитина Вуколова

Рождение ребёнка
28.09.1918

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Харитина Вуколова

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