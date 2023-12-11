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Кондрат

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

1827

Дата смерти

28.12.1904

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1805 г.р.

Жена

1833 г.р.

Дети

1855 г.р.
1857 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Яков

Мать: София

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Данилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лука

Мать ребёнка: Александра Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Данилова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Артем

Мать ребёнка: Александра Данилова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Александра Данилова

Смерть
28.12.1904

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