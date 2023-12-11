Кондрат
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти28.12.1904
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Данилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лука
Мать ребёнка: Александра Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Данилова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Артем
Мать ребёнка: Александра Данилова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Александра Данилова
Смерть
28.12.1904