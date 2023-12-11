Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лука

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1833 г.р.

Жена

Дети

1903 г.р.
1904 г.р.
1906 г.р.
1909 г.р.
1911 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондрат

Мать: Александра Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Иванова

Рождение ребёнка
02.01.1903

Сын: Сильвестр

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Рождение ребёнка
09.08.1904

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Рождение ребёнка
24.07.1906

Сын: Борис

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Рождение ребёнка
08.04.1909

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Рождение ребёнка
03.11.1911

Сын: Павел

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

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