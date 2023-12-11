Лука
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондрат
Мать: Александра Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
02.01.1903
Сын: Сильвестр
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
09.08.1904
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
24.07.1906
Сын: Борис
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
08.04.1909
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
03.11.1911
Сын: Павел
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова