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Мария
Мария
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Древо
Место рождения
Конские Раздоры
Дата рождения
09.08.1904
Пол
Женский
Отец
Лука
Мать
Ефросиния Иванова
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1904
Отец:
Лука
Мать:
Ефросиния Иванова
Конские Раздоры
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