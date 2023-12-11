Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

09.08.1904

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1904

Отец: Лука

Мать: Ефросиния Иванова

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