Иоанн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоанн

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

1910 г.р.
1916 г.р.
1918 г.р.
1918 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Артем

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покотило Анна Наумова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покотило Анна Наумова

Рождение ребёнка
09.06.1910

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Покотило Анна Наумова

Рождение ребёнка
20.09.1916

Сын: Николай

Мать ребёнка: Покотило Анна Наумова

Рождение ребёнка
27.09.1918

Сын: Иоанн

Мать ребёнка: Покотило Анна Наумова

Рождение ребёнка
27.09.1918

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Покотило Анна Наумова

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