Иоанн
Место рождения
Дата рождения1886
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Артем
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Покотило Анна Наумова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Покотило Анна Наумова
Рождение ребёнка
09.06.1910
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Покотило Анна Наумова
Рождение ребёнка
20.09.1916
Сын: Николай
Мать ребёнка: Покотило Анна Наумова
Рождение ребёнка
27.09.1918
Сын: Иоанн
Мать ребёнка: Покотило Анна Наумова
Рождение ребёнка
27.09.1918
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Покотило Анна Наумова