Бидный Павел
Место рождения
Дата рождения1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Артем
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1905
Сын: Бидный Николай
Мать ребёнка: Задорожняя Фекла Александрова
Рождение ребёнка
09.10.1909
Сын: Бидный Иаков
Мать ребёнка: Задорожняя Фекла Александрова
Рождение ребёнка
07.11.1911
Сын: Бидный Михаил
Мать ребёнка: Задорожняя Фекла Александрова