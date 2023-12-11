Бидный Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бидный Павел

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

1884

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Артем

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задорожняя Фекла Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задорожняя Фекла Александрова

Рождение ребёнка
04.12.1905

Сын: Бидный Николай

Мать ребёнка: Задорожняя Фекла Александрова

Рождение ребёнка
09.10.1909

Сын: Бидный Иаков

Мать ребёнка: Задорожняя Фекла Александрова

Рождение ребёнка
07.11.1911

Сын: Бидный Михаил

Мать ребёнка: Задорожняя Фекла Александрова

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