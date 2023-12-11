Задорожняя Фекла Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бидный Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бидный Павел
Рождение ребёнка
04.12.1905
Сын: Бидный Николай
Отец ребёнка: Бидный Павел
Рождение ребёнка
09.10.1909
Сын: Бидный Иаков
Отец ребёнка: Бидный Павел
Рождение ребёнка
07.11.1911
Сын: Бидный Михаил
Отец ребёнка: Бидный Павел