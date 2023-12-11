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Задорожняя Фекла Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Павел

Рождение ребёнка
04.12.1905

Сын: Бидный Николай

Отец ребёнка: Бидный Павел

Рождение ребёнка
09.10.1909

Сын: Бидный Иаков

Отец ребёнка: Бидный Павел

Рождение ребёнка
07.11.1911

Сын: Бидный Михаил

Отец ребёнка: Бидный Павел

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