Неровный Игнатий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неровный Игнатий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Неровный Игнатий

Мать: Неровная Мать Игнатия Игнатьевича

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Неровная ? Игнатьевна

Мать ребёнка: Мать Владимира Неровного

Место жительства
С 1918
Антинган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1920

Сын: Неровный ? Игнатьевич

Мать ребёнка: Мать Владимира Неровного

Рождение ребёнка
24.05.1924

Сын: Неровный Илья Игнатьевич

Мать ребёнка: Мать Владимира Неровного

Антинган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1928

Сын: Неровный Владимир Игнатьевич

Мать ребёнка: Мать Владимира Неровного

Антинган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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