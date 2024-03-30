Неровный Игнатий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Неровный Игнатий
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Неровная ? Игнатьевна
Мать ребёнка: Мать Владимира Неровного
Место жительства
С 1918
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Мать Владимира Неровного
Рождение ребёнка
24.05.1924
Мать ребёнка: Мать Владимира Неровного
Рождение ребёнка
20.05.1928
Сын: Неровный Владимир Игнатьевич
Мать ребёнка: Мать Владимира Неровного
Смерть
Неизвестно