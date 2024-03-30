Мать Владимира Неровного
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
1915
Дочь: Неровная ? Игнатьевна
Отец ребёнка: Неровный Игнатий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Неровный Игнатий Игнатьевич
Рождение ребёнка
24.05.1924
Отец ребёнка: Неровный Игнатий Игнатьевич
Рождение ребёнка
20.05.1928
Сын: Неровный Владимир Игнатьевич
Отец ребёнка: Неровный Игнатий Игнатьевич