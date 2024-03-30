Мать Владимира Неровного — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМать Владимира Неровного

Мать Владимира Неровного

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Неровная ? Игнатьевна

Отец ребёнка: Неровный Игнатий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Неровный ? Игнатьевич

Отец ребёнка: Неровный Игнатий Игнатьевич

Рождение ребёнка
24.05.1924

Сын: Неровный Илья Игнатьевич

Отец ребёнка: Неровный Игнатий Игнатьевич

Антинган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1928

Сын: Неровный Владимир Игнатьевич

Отец ребёнка: Неровный Игнатий Игнатьевич

Антинган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close