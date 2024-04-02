Неровная Мать Игнатия Игнатьевича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Неровный Игнатий Игнатьевич
Отец ребёнка: Неровный Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неровный Матвей Игнатьевич
Отец ребёнка: Неровный Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неровный Моисей Игнатьевич
Отец ребёнка: Неровный Игнатий
Смерть
Неизвестно