Неровная Мать Игнатия Игнатьевича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неровная Мать Игнатия Игнатьевича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Неровный Игнатий Игнатьевич

Отец ребёнка: Неровный Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неровный Матвей Игнатьевич

Отец ребёнка: Неровный Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неровный Моисей Игнатьевич

Отец ребёнка: Неровный Игнатий

Смерть
Неизвестно
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