Неровный Владимир Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неровный Владимир Игнатьевич

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
1953

Жена: Неровная Нина Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1954

Сын: Неровный Евгений

Мать ребёнка: Неровная Нина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крановщик | Уралмаш
Смерть
1980
Каменногорск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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