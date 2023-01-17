Неровный Владимир Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1953
Жена: Неровная Нина Андреевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1954
Сын: Неровный Евгений
Мать ребёнка: Неровная Нина Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Крановщик | Уралмаш
Смерть
1980
Каменногорск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область